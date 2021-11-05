Росія використовує енергетичну кризу для посилення свого геополітичного становища – Галущенко

Цьогорічний опалювальний сезон – це не просто шість місяців низьких температур. Це певне поле енергетичної війни з Росією за монополію у Європі.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

– Росія використовує енергетичну кризу, щоб посилити своє геополітичне становище. Станом на сьогодні російські газові сховища заповнені на 99%. Водночас у європейських країнах, до прикладу в Австрії, лише на 55%, Нідерландах – на 30%. Наразі Росія постачає через українську газотранспортну систему лише 57 млн куб. м газу на добу, замість 109 млн куб. м – зазначив він.

Міністр додав, що своїми діями Росія створила енергетичну кризу в Європі. Такі кроки він пояснив тим, що єдина мета РФ – завадити процесу інтеграції української енергосистеми до загальноєвропейської (ENTSO-E).

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що у світі наразі спостерігається енергетична криза. За його словами, у Китаї тривають блекаути, а в Європі зупиняються підприємства.

Денис Шмигаль попередив, що осінньо-зимовий період буде складним. Але уряд підготував кілька різних сценаріїв, щоб Україна спокійно пройшла ополювальний сезон. Крім того, він запевнив, що тарифи для людей залишаться стабільними.