Вдарив учасника акції проти вакцинації: у Запоріжжі відсторонили поліцейського

У Запоріжжі тимчасово відсторонили від роботи поліцейського, якого підозрюють у завданні тілесних ушкоджень учаснику мітингу проти вакцинації. Відповідна акція пройшла у місті у середу, 3 листопада.

Правоохоронець не виконуватиме обов’язків, поки триває слідство у його справі.

У той день десятки людей зібралися біля будівлі Запорізької ОДА та виступали проти вакцинації від коронавірусу. У результаті акція протесту закінчилася сутичками.

Поліція затримала п’ятьох громадян. Вони перебували на мітингу без засобів захисту, не дотримувалися соціальної дистанції та провокували правоохоронців.

Один із поліцейських кинув учасника антивакцинаторської акції на землю і вдарив його ногою. Це зафіксували на відео.

Після цього чоловіку надали першу медичну допомогу і викликали швидку. Для діагностування травм його доправили до лікарні.

Пізніше постраждалий написав заяву щодо перевищення службових повноважень поліцейським. Чоловік розповів журналістам, що потрапив до лікарні з попереднім діагнозом – струс мозку.

У день мітингу на нього склали два адміністративні протоколи – за відсутність маски в громадському місці та злісну непокору співробітнику поліції.

Начальник ГУНП в Запорізькій області призначив проведення службового розслідування щодо законності дій поліцейських на мітингу проти вакцинації. У разі встановлення порушень матеріали передадуть Державному бюро розслідувань (ДБР).

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