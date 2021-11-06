Погода на завтра, 7 ноября

7 листопада буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +12 градусів тепла, але вночі – прохолодно.

У неділю вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні.

Тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 10-12 градусів вдень, а вночі від -4 до 0 градусів.

У центрі буде тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11 до +12 тепла, а вночі – у межах +3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +12 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.

Погода у Києві 7 листопада

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +11.

Завтра вдень температура повітря сягне +11 тепла, а вночі буде в межах +4 градусів.

Народні прикмети 7 листопада

Здавна цей день, як правило, видавався непогожим.

Народ називав його “бабські плачі”. Жінки у віці, а також спеціально найняті плакальниці, йшли на цвинтар і плакали за померлими близькими.

Крім того, будь-яка жінка вважала в цей день своїм обов’язком як слід виплакатися про свої нещастя, покаятися в гріхах, очистити душу щирими риданнями. Вважалося, що після цього можна спокійно зустріти зиму з чистою душею і помислами.

Плакати можна будь-де, крім подушки.

Вважається, що пір’я, яким набита подушка, пам’ятає все. Якщо інша людина приляже на цю подушку, то всі нещастя перейдуть на неї.

У цей день і на наступний найчастіше спостерігається дощ або сніг. За повір’ям, це природа оплакує людей, які пішли в інший світ.

Якщо зірки на небі тьмяно світяться, день буде холодним і непогожим.

Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.

Якщо випало багато снігу, буде хороший урожай злакових.

Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.

Вранці туман – до відлиги.

Ворони сидять на нижніх гілках дерев – до сильного вітру.

7 листопада не можна їсти хліб через те, що існує прикмета, що рік буде без хліба;

Їжу після поминок не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.