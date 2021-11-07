На Донбасі загинув український військовий, ще двоє – отримали поранення

У неділю, 7 листопада, російсько-окупаційні війська вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілів загинув український військовий, а ще двоє бійців отримали поранення.

Як поінформували в штабі Операції Об’єднаних сил, ворог сьогодні застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Зокрема, біля Павлополя окупанти вели вогонь із гранатометів, а біля Гнутового – з гранатометів, стрілецької зброї, а також скинули постріли ВОГ-17 за допомогою безпілотника.

Поблизу Водяного (що на Приазов’ї) ворог також використав безпілотник та скинув постріл ВОГ-17, а біля Новозванівки та Причепилівки – обстрілював позиції українських військ із мінометів калібру 120 мм.

У бік Луганського та Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів.

А в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, який перетнув лінію зіткнення (ймовірно, типу Орлан-10).

– Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний, – зазначається в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Цим самим вони змусили ворога припинити вогонь.

У виданні The Washington Post нещодавно вийшла стаття про те, що Росія відновила нарощування своїх військ біля кордонів України. Зазначалося, що соцмережі заполонили відео, на яких російські військові потяги переміщують велику кількість техніки та озброєння.

Згодом у Міноборони України спростували інформацію ЗМІ щодо додаткового перекидання підрозділів РФ, озброєння та техніки до кордонів.

А начальник Генштабу ЗСУ Сергія Шаптала запевнив, що ситуація біля кордонів України контрольована і нарощування військ РФ немає.

Фото: Штаб ООС