Державний портал та додаток Дія завершив перехід у режим роботи Active-Active на базі двох приватних дата-центрів GigaCloud та DeNovo.

В результаті цих робіт Дія працюватиме на базі двох, географічно розподілених дата-центрів, які будуть пов’язані між собою двома незалежними оптичними лінками.

– Також спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації Мінцифри будує державний дата-центр, який використовуватиметься для резервування критичних державних інформаційних систем та реєстрів. Плануємо добудувати до кінця року, – повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Команда Дії прискорила перехід на нову стійку від відмови інфраструктуру і завершила його на два місяці раніше запланованого.

За даними Міністерства цифрової політики України, станом на 15.00 3 листопада, в мобільному застосунку Дія було згенеровано 5 442 885 сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусної інфекції. Це загальний показник, що враховує щеплення однією або двома дозами вакцини.