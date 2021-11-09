До них не достукалися міністри та лікарі – Досенко про вакцинацію серед груп ризику

Україна ще не досягнула плато шпиталізації хворих на коронавірус.

Про це заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV доктор медичних наук і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології інституту фізіології імені Богомольця НАН України Віктор Досенко.

— Ми не маємо прогнозу, у нас немає наукової школи епідеміологів та ми не залучили досі експертів міжнародного класу для оцінки епідеміологічної ситуації в Україні. Мені б хотілося вірити, що це плато, але у нас 8% вакцинованих груп ризику. Про яке зменшення ризиків чи стабілізацію може йти мова? 8% – до цих людей не достукалися, ані міністри, ані сімейні лікарі. Їх жодним чином не вдалося переконати вакцинуватися. Саме вони зараз лежать та вмирають, – сказав він.

Колишній заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк впевнений, щоб говорити ствердно про те, що Україна вийшла на плато захворюваності треба почекати тиждень-два.

Він наголосив, що ситуація з захворюваністю наразі складна. Україна займає передові позиції у світі та Європі за кількістю смертей.