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Факти / Україна

Завтра на заході України буде сонячно, а на сході – дощитиме

Абрамова Юлія
погода_мороз_заморозки_осінь

9 листопада буде сонячно, але лише на заході у центрі країни. Стовпчики термометрів покажуть тут до +7 градусів тепла, а вночі – до +4.

У вівторок вдень Гідрометцентр обіцяє сонце і дощі. 

Не так холодно буде як у західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 7 градусів вдень, а вночі від – до 4 градусів. 

У центрі буде соняно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +5 до +7 тепла, а вночі – у межах +3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +8 тепла, а вночі очікується до +6 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях дощитиме. 

Погода у Києві 9 листопада

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +7.

Завтра вдень температура повітря сягне +7 тепла, а вночі буде в межах +4 градусів. 

Народні прикмети 9 листопада

9 листопада – напередодні дня святої Параскеви, християнської великомучениці, що жила в третьому столітті в Малій Азії.

Здавна селянки давали обітницю за одну ніч виткати пелену для ікони Діви Марії. Якщо обітницю виконати, то можна загадати бажання, яке обов’язково збудеться, а також можна послати здоров’я рідним і близьким.

А щодо народних прикмет на погоду, тут слідкували за вітром: якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.

  • Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.
  • Вранці туман – до відлиги.
  • Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

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