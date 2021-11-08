9 листопада буде сонячно, але лише на заході у центрі країни. Стовпчики термометрів покажуть тут до +7 градусів тепла, а вночі – до +4.

У вівторок вдень Гідрометцентр обіцяє сонце і дощі.

Не так холодно буде як у західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 7 градусів вдень, а вночі від – до 4 градусів.

У центрі буде соняно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +5 до +7 тепла, а вночі – у межах +3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +8 тепла, а вночі очікується до +6 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях дощитиме.

Погода у Києві 9 листопада

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +7.

Завтра вдень температура повітря сягне +7 тепла, а вночі буде в межах +4 градусів.

Народні прикмети 9 листопада

9 листопада – напередодні дня святої Параскеви, християнської великомучениці, що жила в третьому столітті в Малій Азії.

Здавна селянки давали обітницю за одну ніч виткати пелену для ікони Діви Марії. Якщо обітницю виконати, то можна загадати бажання, яке обов’язково збудеться, а також можна послати здоров’я рідним і близьким.

А щодо народних прикмет на погоду, тут слідкували за вітром: якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.