9 листопада відзначають День української писемності та мови. Це свято встановив у 1997 році другий президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій.
День української писемності та мови – це свято розвитку державної мови. Цього дня зазвичай влаштовують конкурси зі знання мови, відзначають її найкращих популяризаторів, у школах влаштовують урочисті лінійки та виховні години.
Також стало вдалою традицією 9 листопада проводити радіодиктант національної єдності як спосіб перевірити свої знання та продемонструвати єдність з усіма, хто любить українську мову.
Щорічно до ініціативи долучаються тисячі українців. Цього року радіодиктант розпочався о 10.00, його автором та читцем став письменник Юрій Андрухович.
Українська мова багата на різноманітні діалекти, у кожному регіоні можна почути незвичні слова, характерні лише для цієї місцевості.
Спеціально до Дня української писемності та мови Факти ICTV підготували тест на знання українських діалектів.