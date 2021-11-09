9 листопада відзначають День української писемності та мови. Це свято встановив у 1997 році другий президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій.

День української писемності та мови – це свято розвитку державної мови. Цього дня зазвичай влаштовують конкурси зі знання мови, відзначають її найкращих популяризаторів, у школах влаштовують урочисті лінійки та виховні години.

Також стало вдалою традицією 9 листопада проводити радіодиктант національної єдності як спосіб перевірити свої знання та продемонструвати єдність з усіма, хто любить українську мову.

Щорічно до ініціативи долучаються тисячі українців. Цього року радіодиктант розпочався о 10.00, його автором та читцем став письменник Юрій Андрухович.

Українська мова багата на різноманітні діалекти, у кожному регіоні можна почути незвичні слова, характерні лише для цієї місцевості.

Спеціально до Дня української писемності та мови Факти ICTV підготували тест на знання українських діалектів.

День української писемності та мови: тест на знання діалектів