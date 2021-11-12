Денис Монастирський представив тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС України

Сьогодні, 12 листопада, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Сергія Крука, який до цього очолював Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Денис Монастирський подякував Миколі Чечоткіну за плідну співпрацю, та відзначив, що упродовж шести із половиною років його роботи у сфері ДСНС було зроблено дуже багато корисних та потрібних змін.

– Ви прийняли цю службу у надзвичайно складний час для нашої держави, кризовий, проте я бачу, що саме ви вивели ДСНС на новий рівень – рівень довіри, матеріально-технічного оновлення, рівень поваги до служби, – сказав міністр.

Монастирський впевнений, що й при новому керівникові курс на реформи та позитивні зміни у відомстві буде збережено.

– Територіальний підрозділ ДСНС Рівненщини був одним ыз найкращих в системі, а досвід Сергія Крука, який займав посаду керівника сім років, дозволить організувати роботу на такому високому рівні й в інших областях, – зазначив він.

Міністр наголосив на необхідності найближчим часом провести засідання колегії ДСНС за основними напрямками реформування. Йдеться, у першу чергу, про реформування підходів.

– Я би хотів бачити більше акценту саме на профілактиці. Ми маємо на сьогодні мету, з якою я прийшов на посаду міністра, це – зменшення смертності від надзвичайних ситуацій. Цей показник дуже високий, однак я думаю, що у наших силах його скоротити. Для цього потрібні і нові підходи, і нове бачення, а також і нове фінансування для служби, – сказав Денис Монастирський.

Зі свого боку Сергій Крук подякував керівництву МВС та держави за довіру та можливість координувати діяльність однієї із найпотужніших і найрейтинговіших служб України.

Що відомо про Сергія Крука

44-річний Сергій Крук закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС, Київський національний університет внутрішніх справ.

Він – доктор наук з держуправління.

З жовтня 2014 року – начальник головного управління ДСНС у Рівненській області.