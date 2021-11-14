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Факти / Україна

На українців чекає сонячний понеділок: погода на завтра, 15 листопада

Абрамова Юлія редакторка стрічки
погода осіння

15 листопада буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +18 градусів тепла, але вночі – прохолодно.

У понеділок вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні. 

Помірно тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 6-8 градусів вдень, а вночі від 0 до +4 градусів. 

У центрі буде тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7 до +8 тепла, а вночі – у межах +2 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +8 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно. 

Погода у Києві 15 листопада

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +8.

Завтра вдень температура повітря сягне +8 тепла, а вночі буде в межах +2 градусів. 

Народні прикмети 15 листопада

У 15 день листопада вшановується пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів

Авакуму молилися, щоб діти міцно спали. Існував навіть спеціальний обряд, що проводився знахарями. Все робилося таємно від оточуючих людей.

Цей день присвячувався вогню. У будинках розтоплювали печі, біля яких грілися всі члени сім’ї. Вечорами, щоб скоротати час, розповідали казки.

Народних прикмет 15 листопада декілька:

  • що цього дня загадаєш – те незабаром і збудеться,
  • якщо до заходу попросити вибачення у всіх, з ким нещодавно посварився, – жити стане легше і клопоту буде менше,
  • одяг, куплений 15 листопада, довго прослужить. Але якщо він буде надто дешевим – користі від нього не буде жодної,
  • небо хмарами затягнуте – до відлиги,
  • хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.

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