На українців чекає сонячний понеділок: погода на завтра, 15 листопада

15 листопада буде сонячно. Стовпчики термометрів покажуть до +18 градусів тепла, але вночі – прохолодно.

У понеділок вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні.

Помірно тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 6-8 градусів вдень, а вночі від 0 до +4 градусів.

У центрі буде тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7 до +8 тепла, а вночі – у межах +2 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +8 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.

Погода у Києві 15 листопада

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +8.

Завтра вдень температура повітря сягне +8 тепла, а вночі буде в межах +2 градусів.

Народні прикмети 15 листопада

У 15 день листопада вшановується пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів

Авакуму молилися, щоб діти міцно спали. Існував навіть спеціальний обряд, що проводився знахарями. Все робилося таємно від оточуючих людей.

Цей день присвячувався вогню. У будинках розтоплювали печі, біля яких грілися всі члени сім’ї. Вечорами, щоб скоротати час, розповідали казки.

Народних прикмет 15 листопада декілька: