У ніч на неділю, 14 листопада, російсько-окупаційні війська обстріляли селище Невельське (Донецька область). Під вогонь потрапили житлові будинки місцевих мешканців та санітарні автомобілі Збройних сил України.

Як поінформували в прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил, ворог вів вогонь у напрямку Невельського із мінометів калібру 120 мм (що заборонено Мінськими домовленостями).

Під обстріл потрапили санітарні автомобілі ЗСУ, а один військовослужбовець – водій-санітар – отримав важке поранення.

– Унаслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – важкий, – йдеться в повідомленні штабу.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, змусивши окупантів припинити обстріли. При цьому ЗСУ не застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як поінформували в Донецькій обласній держадміністрації, під час обстрілу російських окупантів постраждали також щонайменше чотири приватні будинки. Усі вони знаходяться на вулиці Молодіжній.

Два з цих будинків були знищені вогнем повністю.

Окупанти обстріляли селище на Донбасі: пошкоджено санітарні авто ЗСУ та будинки, поранено воїна / 6 фотографий

Унаслідок обстрілу під завалами в одному зі зруйнованих будинків опинилися двоє місцевих мешканців – 65-річний чоловік та 63-річна жінка. З-під уламків їх рятували співробітники ДСНС.

Унаслідок обстрілу ніхто із місцевих мешканців не отримав поранень.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Віталій Залужний повідомив, що на постійній основі проти України на окупованому Донбасі воюють понад 2 тис. російських військовослужбовців. Він уточнив, що кадрові генерали та офіцери РФ обіймають в окупаційних військах ключові командні посади.

Джерело: Операція Об’єднаних сил, Павло Кириленко, Донецька обласна державна адміністрація

Фото: Павло Кириленко