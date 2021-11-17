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Прикордонники затримали бойовика, який переховувався на підконтрольній Україні території

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Прикордонники затримали бойовика, який переховувався на підконтрольній Україні території

Працівники контррозвідки затримали на лінії розмежування на Донбасі бойовика прокремлівської терористичної організації ЛНР.

Як встановили у СБУ, поплічник окупантів брав активну участь в обстрілах позицій Об’єднаних сил на території Бахмутського району з великокаліберного кулемета Утьос.

Крім того, бойовик був другим номером у гранатометному розрахунку.

– У затриманого виявили так звані військовий квиток ЛНР і тимчасове посвідчення жителя ОРДЛО, а також споряджений магазин від автомата Калашникова, – повідомили у Службі безпеки України.

У ході затримання у бойовика виявлено:

  • “військовий квиток ЛНР”,
  • “тимчасове посвідчення” мешканця ОРДЛО,
  • споряджений магазин від автомата Калашникова.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Також вирішують питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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