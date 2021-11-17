Прикордонники затримали бойовика, який переховувався на підконтрольній Україні території

Працівники контррозвідки затримали на лінії розмежування на Донбасі бойовика прокремлівської терористичної організації ЛНР.

Як встановили у СБУ, поплічник окупантів брав активну участь в обстрілах позицій Об’єднаних сил на території Бахмутського району з великокаліберного кулемета Утьос.

Крім того, бойовик був другим номером у гранатометному розрахунку.

– У затриманого виявили так звані військовий квиток ЛНР і тимчасове посвідчення жителя ОРДЛО, а також споряджений магазин від автомата Калашникова, – повідомили у Службі безпеки України.

У ході затримання у бойовика виявлено:

“військовий квиток ЛНР”,

“тимчасове посвідчення” мешканця ОРДЛО,

споряджений магазин від автомата Калашникова.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Також вирішують питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.