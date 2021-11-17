Прикордонники затримали бойовика, який переховувався на підконтрольній Україні території

Працівники контррозвідки затримали на лінії розмежування на Донбасі бойовика прокремлівської терористичної організації ЛНР.
Як встановили у СБУ, поплічник окупантів брав активну участь в обстрілах позицій Об’єднаних сил на території Бахмутського району з великокаліберного кулемета Утьос.
Крім того, бойовик був другим номером у гранатометному розрахунку.
– У затриманого виявили так звані військовий квиток ЛНР і тимчасове посвідчення жителя ОРДЛО, а також споряджений магазин від автомата Калашникова, – повідомили у Службі безпеки України.
У ході затримання у бойовика виявлено:
- “військовий квиток ЛНР”,
- “тимчасове посвідчення” мешканця ОРДЛО,
- споряджений магазин від автомата Калашникова.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Також вирішують питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.