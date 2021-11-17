Ракета Vega з українським двигуном доставила супутники на орбіту

Черговий запуск європейської ракети легкого класу Vega з українським двигуном пройшов успішно. На замовлення міністерства оборони Франції вона доставила на орбіту три розвідувальні супутники.
Vega вже втретє стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані.
Один з її двигунів був розроблений українським конструкторським бюро Південне та виготовлений Південним машинобудівним заводом. Цей двигун, зокрема, забезпечує можливість розводити супутники на різні орбіти.
Україна приєдналася до створення ракети-носія Vega у співпраці з італійською компанією Avio.
КБ Південне отримало право на постачання двигуна для ракети в 2004 році, на реалізацію проекту пішло близько шести років.
Українські двигуни РД-843 почали передавати італійській компанії у квітні 2010 року.
У 2017 році відбувся перший запуск ракети Vega з космодрому Куру у Франції.
З того часу пройшло понад 15 успішних запусків ракети-носія Vega.