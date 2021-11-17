Ввезення обладнання для виготовлення вакцин та ліків проти коронавірусу звільнили від ПДВ

Ввезення в Україну обладнання для виготовлення вакцин та ліків, необхідних для лікування коронавірусної інфекції, звільнили від ПДВ.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він уточнив, що рішення ухвалили для того, щоб дозволити українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей, збільшити інвестиції у дослідження та розробки.

– Для держави – це можливість забезпечити внутрішню потребу у необхідних препаратах та не залежати від волі інших країн щодо їх постачання, – сказано у заяві Шмигаля.

Раніше прем’єр-міністр повідомив, що Україна вийшла на плато захворюваності на Covid-19: у багатьох областях знижується і кількість нових випадків інфікування, і кількість госпіталізацій.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Урядовий портал