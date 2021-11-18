Міжнародний газовий фонд можна створити на базі сховищ України – Міненерго

Україна пропонує створити Міжнародний газовий фонд на базі своїх сховищ. Він використовуватиметься в кризових ситуаціях і допоможе знизити ризик надмірної залежності Європи від Газпрому.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє прес-служба Міненерго.

– Якщо ми зможемо об’єднати зусилля та діяти у наших спільних інтересах, це допоможе протидіяти тактичним рухам з боку Росії. Нам вдасться відстояти європейські цінності, які Росія ставить під сумнів, а також створити гнучкий і зручний для споживачів ринок, який не зможе бути предметом маніпуляцій, – повідомив він.

Таким чином Україна запропонувала концепцію, яка отримала назву Регіональне партнерство з енергетичної безпеки.

У короткостроковій перспективі вона передбачає забезпечення додаткових потоків газу до району Баумгартена цієї зими українським маршрутом.

У довгостроковій – будуть розроблені комерційно привабливі умови для доставки газу із додаткових джерел у район Баумгартена, зокрема – для резервних сховищ газу.

Міністр додав, що Україна готова надати знижку на тарифи свого оператора ГТС.

– Впевнені, що це один із ефективних методів подолання енергетичної кризи та дефіциту газу у сховищах Європи. Проте йдеться не про фінанси, а про безпеку постачання газу та готовність України її забезпечити, – повідомив Галущенко.

Раніше у Газпромі повідомили, що не планують збільшувати транзит газу до ЄС через Україну.

Перед цим глава Газпрому Олексій Міллер пообіцяв, що компанія перевиконає план транзиту газу до європейських підземних сховищ через територію України.

11 листопада Газпром повернув транзит газу через Україну до контрактних обсягів – 109 млн. куб. м газу на добу.

Але при цьому в компанії наголосили, що додаткові обсяги, які перевищують транзитний контракт, Газпром не забронював.