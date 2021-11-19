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Факти / Україна

Консультації щодо розширення нормандського формату призупинено – Арестович

Анастасія Гевко редакторка стрічки
арестович

Спікер української делегації ТКГ, радник керівника ОП Олексій Арестович заявив, що через військове нарощування Росії на українському кордоні тимчасово припинилися консультації з США щодо розширення нормандського формату.

– Наразі військова загроза на наших кордонах більше цікавить наших союзників. Звичайно, Росія – якщо вона катає 100 тисяч військових по наших кордонах – не говоритиме про розширення нормандського формату, влаштовуючи демарші, – сказав Арестович.

Він уточнив, що США сприймають дуже серйозну загрозу з боку Росії.

Зокрема, про це останнім часом дуже часто став говорити держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він додав, що все, що відбувається на кордонах, схоже на операцію для здійснення дезінформації України.

– Воно може перейти у велику загрозу, кажемо і ми, і американці. Навіщо проводиться дезінформаційна операція? Щоб не було зрозуміло намірів сторін. Тобто це операція-прикриття, – вважає Арестович.

За його словами, міністр оборони України Олексій Рєзніков проводить зустрічі та консультації з американськими та британськими колегами з цього питання.

18 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю каналу ICTV, що те, чи відбудеться зустріч на рівні глав держав у форматі нормандської четвірки, залежить від РФ.

Також Зеленський повідомив, що під час зустрічі із президентом США Джо Байденом проходили обговорення можливості участі Сполучених Штатів у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Президент стверджував, що Байден консультувався із російськими колегами щодо нормандського формату.

Джерело: УНН

Фото: УНІАН

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