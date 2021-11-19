У п’ятницю, 19 листопада, через сильний вітер в Україні оголосили штормове попередження. Йдеться про західні області.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. На заході України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/c. У зв’язку з цим у регіоні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

– 19 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Шторм оголошено у таких областях: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська.

19 листопада погода в Україні буде вітряною, похмурою та дощовою – опади очікуються в усіх областях. На всій території синоптики прогнозують пориви вітру 7-12 м/с.

Вдень температура повітря у різних областях коливатиметься від +1 до +10. Потепління в Україні очікується на вихідні – 20 та 21 листопада. Стовпчик термометра показуватиме +12, +14, вночі заморозки можливі лише у північних і східних областях.

У суботу, 20 листопада, синоптики прогнозують дощ. У неділю опадів не передбачається. Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні дивіться у матеріалі.