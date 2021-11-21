Акція з нагоди Дня Гідності та свободи біля Офісу президента завершилася – Нацполіція

Акція з нагоди Дня Гідності та Свободи, яка проходила на вулиці Банковій біля Офісу президента, завершилася.

Станом на 19.40 після годинного пікету учасники почали розходитися.

Протягом усього часу періодично відбувалися сутички правоохоронців та учасників, які хотіли безперешкодно пройти кордон, оскільки поліція пропускала до будівлі Офісу президента лише після поверхового огляду.

– Акція тривала біля стін Офісу президента, ситуація була спокійна, інцидентів не було. Наразі акція завершилася, залишається кілька десятків учасників, – повідомили у Національній поліції.

За інформацією правоохоронців, близько 19.00 було непорозуміння з боку учасників акції через прохання огляду на предмет пронесення заборонених предметів і речовин.

Тих, хто відмовився пройти огляд, до Офісу президента поліція не пропустила.

– Ті, хто огляд пройшли, безперешкодно продовжили акцію біля Офісу президента, – додали поліцейські.

Нагадаємо, у Києві вшановували пам’ять жертв Революції Гідності, яка розпочалася 21 листопада 2013 року. У центрі столиці відбулася хода від Майдану Незалежності до меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні. Там зібралося кілька тисяч людей. Вони згадували події восьмирічної давнини.