Дощ, мокрий сніг і сильний вітер: погода в Україні 23 листопада

Погода в Україні у вівторок, 23 листопада, буде прохолодною, у більшості регіонів пройде сніг і мокрий сніг з дощем. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с. Детальний прогноз погоди на 23 листопада, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 23 листопада

На півдні України у вівторок, 23 листопада, вдень пройде дощ, температура буде коливатися від +4 до +11, вночі похолодає до +2, +8.

На сході також очікуються опади і вдень, і вночі – сніг і мокрий сніг з дощем. У денний час доби стовпчик термометра показуватиме від 0 до +4, вночі опуститься до +3, -3.

У північних регіонах 23 листопада буде хмарно, вночі очікується сніг. У денні години +2, -2, у нічні від -2 до -7.

На заході у більшості регіонів вдень буде хмарно, у Закарпатській області – хмарно з проясненнями. Вдень сніг і мокрий сніг – у Чернівецькій області, а вночі сніжитиме у всіх областях, місцями очікується дощ з мокрим снігом.

У західних областях денна температура буде на рівні 0 – +4, лише на Закарпатті +5, +7, вночі температура опуститься до +1, -4.

У центрі України вдень сніг, мокрий сніг і дощ очікуються у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях, вночі синоптики прогнозують сніг і мокрий сніг в усіх областях. Стовпчик термометра показуватиме 0, +3, вночі опуститься до 0, -3.

У Києві погода 23 листопада буде хмарною, вдень 0, +2, вночі можливий сніг і похолодання до -2, -4.

Зима цього року буде теплою, температура повітря коливатиметься у межах -5 – +5. Синоптики прогнозують багато сонячних днів.

Опадів цього року очікується мало, вони пройдуть переважно у вигляді дощу. Детальний прогноз погоди на зиму 2022 року дивіться у матеріалі.