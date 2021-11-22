Запали свічку – це акція, яка проходить щороку у День пам’яті жертв Голодомору, тобто у четверту суботу листопада. Цього року день пам’яті жертв Голодомору припадає на 27 листопада.

Акція Запали свічку має на меті вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. О 16.00 потрібно поставити запалену свічку на підвіконні та провести хвилину мовчання. Це традиційний спосіб виразити повагу і шану тим, хто загинув внаслідок геноциду українського народу – Голодомору.

Відбувається акція в останню суботу листопада невипадково, адже попереду зима. Тому Запали свічку має нагадувати українцям про те, як їхнім предкам було важко пережити складні часи голоду, особливо у холодний зимовий період.

Свічка у християнській вірі, що переважає в Україні, запалюється за упокій душ померлих.

До ініціативи доєднуються не лише українці – вона стала традицією й за кордоном. Окрім будинків, свічки запалюють також біля пам’ятників жертвам Голодомору.

Голодомор 1932-1933 років

Голодомор 1932-1933 років – масовий голод, який навмисне організувала радянська влада для знищення українських селян і придушення українського національно-визвольного руху.

Впродовж 1932-1933 років представники радянського режиму систематично конфісковували в українців урожай зернових культур та усі інші продукти. Водночас влада СРСР мала значні запаси культур і навіть експортувала їх іншим країнам.

За різними даними, внаслідок Голодомору загинуло понад 4-7 млн українців.