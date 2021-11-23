В Україні утворили міжвідомчий штаб для координації дій із захисту державного кордону в умовах міграційної кризи. До нього увійшли представники українських силових структур.

Як поінформували в Державній прикордонній службі, перше засідання новоствореного координаційного штабу відбулося 22 листопада.

До його складу увійшли представники: Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби, Міністерства закордонних справ, Міноборони, Мін’юсту, Мінфіну, Міністерства інфраструктури, командувань Збройних сил та Служби безпеки.

У роботі штабу також братиме участь уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона займатиметься питаннями: дотримання прав громадян України, які проживають на прикордонних територіях, українських військовослужбовців та мігрантів.

Ключовою задачею штабу є протидія можливій міграційній кризі на українському кордоні. Як відомо, останнім часом сотні нелегальних мігрантів намагаються прорватися з території Білорусі до Євросоюзу через польський кордон.

– Штаб забезпечуватиме координацію діяльності всіх залучених до заходів з посилення охорони та захисту державного кордону України органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об’єднань. Крім того, створюються регіональні координаційні штаби, – пояснив перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко, який керуватиме роботою міжвідомчого штабу.

У разі виникнення кризових ситуацій на кордоні штаб зможе негайно виносити пропозиції на розгляд Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Члени штабу аналізуватимуть інформацію щодо ситуації на кордоні, а також готуватимуть пропозиції та рекомендації з посилення його захисту.

За необхідності можуть залучатися іноземні та міжнародні організації.

Як повідомив нещодавно міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Україна не виключає, що мігранти з польсько-білоруського кордону можуть спробувати перейти на українську територію.

Відтак у разі агресивних дій порушників кордону українські прикордонники використовуватимуть спеціальні засоби та зброю. Верховна Рада вже внесла відповідні зміни до закону про Державну прикордонну службу України.

Через міграційну кризу Україна вирішила перекинути до кордону 8,5 тис. військовослужбовців ДПСУ, Нацгвардії і поліцейських. А Кабмін виділив 21 млн грн із резервного фонду державного бюджету для зміцнення держкордону.