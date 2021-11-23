Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро

У Києві ввечері можуть обмежити вхід до станції метро Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого, повідомляє прес-служба КМДА.

Це пов’язано з футбольним матчем між Динамо (Київ) та Баварією (Мюнхен), який відбудеться о 19:45 на НСК Олімпійський.

– Можливе обмеження (закриття) станції Олімпійська на вхід перед початком футбольного матчу, а після завершення матчу – станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого, – йдеться у повідомленні.

Динамо приймає Баварію у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Згідно з турнірною сіткою у Динамо напередодні матчу 1 очко, у Баварії – 12.

Під час попередньої зустрічі у другому турі Баварія розгромила Динамо з рахунком 5:0.

Читайте
Динамо мінімально поступилося Барселоні в четвертому турі Ліги чемпіонів

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка