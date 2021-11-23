Зараз найобговорюванішою зброєю Росії стали біженці. Міграційна криза на кордоні Польщі уже змусила занепокоїтися усю Європу. Та чи захищена у цьому сенсі Україна, адже наш кордон із Білоруссю втричі довший?

Колишній посол України у Білорусі Роман Безмертний каже, що ситуація на польському кордоні дуже схожа на кдбшний сценарій, який ретельно прописаний у Москві. Також він звертає увагу, що натовп нелегалів дуже організований, а тому так звані біженці можуть бути рекрутовані через приватні армії.

Міграційний шантаж не на жарт налякав Європу. Експерти наголошують, що це може навіть призвести до того, що владу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка усе ж визнають.

Але не варто забувати, що мігранти є загрозою №1 і в Україні. Адже у досягненні цілей Володимир Путін навряд чи зупиниться. А тому залишається ризик, що наступ Росії в Україну буде з боку Білорусі.

Тому не дивно, що у нашій державі почали поступово стягувати додаткові сили до кордонів. Нацгвардійці разом із поліцейськими та прикордонниками почали проводити навчання в областях, які межують із Білоруссю. І тепер вони постійно моніторитимуть ситуацію.

Хоч би там що, але пояс загроз навколо України звужується. Останні кілька тижнів американці попереджають про активне нарощування російських військ біля наших кордонів. І навіть стало відомо, що час потенційної атаки може припасти на січень.

Військовий оглядач Олег Старіков каже, що загроза дійсно існує і головні гравці тут Росія та США, а Україна у війні між ними може стати так званою сірою зоною.

Отож, геополітичні розклади не на нашу користь. Хоча усе ще може змінитися. Залежно від того у який бік гляне Лукашенко – Заходу чи Росії. Проте у будь-якому разі Україні все ж не буде зайвим зміцнити власні кордони.