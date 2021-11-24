Розвідки України, Сполучених Штатів Америки та Великої Британії обмінялися інформацією щодо скупчення російських військ біля українських кордонів.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, унаслідок обміну розвідувальними даними було отримано однакові висновки.

Резніков нагадав, що нещодавно зустрічався з міністрами оборони США Ллойдом Остіном та Великої Британії Беном Воллесом. Під час цих зустрічей також йшлося про дані розвідок.

– У нас були серйозні розмови, де ми чітко порівняли фактаж, який отримує наша і їхні розвідки. Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агенціями — висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий, – наголосив Резніков.

За словами міністра, від країн-партнерів було отримано сигнали, що Україна не залишиться наодинці в умовах російської агресії.

За даними Резнікова, реакція Заходу у випадку нового вторгнення військ РФ в Україну буде дуже жорсткою, і про це вже попереджений Кремль.

– Вони вже розпочали дуже серйозні консультації з іншими державами-членами ЄС і НАТО. Реакція буде дуже жорсткою. І про це, як мені відомо, попереджено безпосередньо очільника Кремля, під час візиту до Росії серйозної посадової особи США, – розповів очільник Міноборони.

Резніков уточнив, що йдеться не про чергові заяви про занепокоєння, а про економічні та політичні санкції, а також збільшення військової допомоги Україні (техніки та озброєння).

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що біля українських кордонів зосереджено понад 92 тис. російських військ. За його словами, Росія може атакувати Україну наприкінці січня – початку лютого 2022 року одразу з кількох напрямів

У США вже готуються запровадити жорсткі санкції проти Росії в разі вторгнення до України. Крім того, Вашингтон може відправити військових радників, нове обладнання і зброю в Україну.

У Франції застерегли, що вторгнення в Україну матиме для Росії дуже серйозні наслідки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також запевняв, що Альянс відреагує в разі зміни ситуації на кордоні між Україною та РФ.