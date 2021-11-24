В окупованій Донеччині поширюється сказ – вакцини не вистачає

В окупованій частині Донецької області поширюється сказ, але вакцин для людей не вистачає. Про це повідомили в Офісі омбудсмена.

Місцеві жителі, які постраждали від нападів безпритульних тварин, звертаються до лікарень, зокрема для отримання екстреного щеплення.

У зв’язку з великою кількістю інфікованих у місцевих медичних закладах не вистачає препаратів.

Окупаційна влада Донеччини не вживає відповідних заходів задля забезпечення лікарень вакцинами.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що такі дії порушують норми міжнародного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949.

Денісова звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні із проханням надати жителям окупованих територій препарати для екстреної профілактики сказу.

Нагадаємо, сказ – це небезпечна інфекція, яка передається від хворих тварин людям. Це може статися через укус або слину.

Сказ викликає важкі розлади нервової системи та закінчується смертю. Інфекція найчастіше передається від лисиць та собак, але переносниками можуть бути і коти, кажани, гризуни та інші тварини.

Детальніше про шляхи зараження та симптоми сказу – у матеріалі.

Джерело: Офіс омбудсмена