Депутати від Слуги народу хочуть спростити звільнення мовного омбудсмена

Депутати від Слуги народу ініціюють спрощення звільнення уповноваженого із захисту державної мови.

Ця інституція контролює виконання закону про мову.

Відповідний законопроект за номером 6336 вже зареєстрували.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку звітування та звільнення Уповноваженого із захисту державної мови запропонували понад 30 депутатів, серед яких: Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Сергій Северин, Ірина Аллахвердієва, Галина Третьякова, Євгеній Брагар, Юлія Гришина та інші.

Згідно з текстом закону, мовного омбудсмена пропонують звільняти ще за двома критеріями: визнання Кабміном його діяльності незадовільною за результатами розгляду щорічного звіту, а в інших випадках – за поданням прем’єра.

– Це усуне прогалину в законодавстві, яка полягає у відсутності політичної відповідальності за невиконання або недобросовісне виконання своїх обов’язків омбудсменом, – впевнені депутати.

Зараз уповноваженого призначає та звільняє Кабмін.

Поки що у законі є лише дев’ять причин, згідно з якими можна звільняти мовного омбудсмена:

подання ним заяви,

за станом здоров’я,

порушення вимог несумісності,

притягнення до відповідальності за порушення закону,

підтримка багатомовності всупереч Конституції,

обвинувальний вирок,

припинення його громадянства,

визнання його безвісти зниклим або у випадку його смерті.

Цей перелік виключний і жодних інших причин для звільнення наразі немає. Депутати від Слуги народу пропонують звільняти омбудсмена просто за поданням прем’єра або визнавши його роботу незадовільною.

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Джерело: Верховна Рада України