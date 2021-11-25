На вихідні в Україні передбачається здебільшого сонячна, але подекуди дощова погода.

У суботу, 27 листопада, на більшій частині територій України синоптики прогнозують дощі.

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +5°С до +14°С. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від -1°С до +6°С. Найтепліше буде на півдні країни, де обіцяють до +14°С.

Погоду без опадів прогнозуються у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях.

У неділю, 28 листопада, дощова погода зміниться сонячною майже на всій території країни за виключенням частини західних та південних областей. Найтепліше буде на півдні, де очікують до +16°С.

Уночі температура повітря не має опуститися нижче 0°С.

Прогноз погоди на зиму

Зима 2021-2022 в Україні буде теплою. Температура повітря на значній території країни, найімовірніше, коливатиметься від -5°С до +5°С. Такий прогноз дав кліматолог у коментарі Фактам ICTV.

Чи буде зима сніжною та яку погоду очікувати на Новий рік читайте у нашому матеріалі.