У в’язницях Донецької та Луганської областей незаконно утримують 300 українців – Денісова

Станом на кінець листопада 2021 року у в’язницях в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей незаконно утримують 300 громадян України.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– Підконтрольні РФ незаконні збройні формування утримують у в’язницях ОРДЛО 300 громадян України: 223 – у Донецькій та 77 – у Луганській області, – написала Денісова у Facebook.

За підсумками форуму Подолання конфлікту на Донбасі як завдання поколінь: просування справедливості, діалогу, примирення Денісова повідомила, що в Україні за вісім років від початку збройної агресії з боку РФ не було законодавчо визначено статус осіб, постраждалих від воєнного конфлікту.

Частково врегульовано визначення статусу потерпілої від конфлікту особи лише щодо дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, та осіб з інвалідністю в результаті війни, які отримали поранення на території проведення АТО/ООС.

Напередодні Людмила Денісова звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні із проханням надати жителям окупованих територій препарати для екстреної профілактики сказу.

Місцеві жителі, які зазнали нападів безпритульних тварин, звертаються до лікарень, зокрема для отримання екстреного щеплення.

У зв’язку з великою кількістю інфікованих у місцевих медичних закладах не вистачає препаратів.