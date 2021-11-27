28 листопада йтимуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть до +9 градусів тепла, а вночі – 0.
У неділю вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні.
Помірно тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.
На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 6-8 градусів вдень, а вночі від 0 до +2 градусів.
У центрі буде сухо. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8 до +9 тепла, а вночі – у межах +3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.
У південно-східних областях у денний час – до +8 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях дощитиме.
Погода у Києві 28 листопада
У Києві – прохолодно, але сонячно, до +8.
Завтра вдень температура повітря сягне +8 тепла, а вночі буде в межах +3 градусів.
Народні прикмети 28 листопада
28 листопада християни відзначають церковне свято святих Гурія, Самона і Авія. Сьогодні всі ходять у лазню, змиваючи з себе усілякі хвороби.
28 листопада починається Різдвяний піст. Християни перестають їсти від м’ясо, молочні продукти і яйця.
Не можна сваритися, веселитися і нікого засуджувати в піст.
Прикмети щодо погоди 28 листопада
- Мокрий сніг йде – до холодного і непогожого травня.
- Якщо сніг випав сьогодні, то він пролежить до весни.
- Коні голосно іржуть – до теплої і м’якої зими.
- Вітряна погода обіцяє сильний вітер на День святого Миколая (19 грудня).