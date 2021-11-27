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Факти / Україна

На українців чекає дощова неділя: погода на завтра, 28 листопада

Абрамова Юлія редакторка стрічки
погода в Україні на вихідні

28 листопада йтимуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть до +9 градусів тепла, а вночі – 0.

У неділю вдень Гідрометцентр обіцяє сонце по всій Україні. 

Помірно тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 6-8 градусів вдень, а вночі від 0 до +2 градусів. 

У центрі буде сухо. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8 до +9 тепла, а вночі – у межах +3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +8 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях дощитиме. 

Погода у Києві 28 листопада

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +8.

Завтра вдень температура повітря сягне +8 тепла, а вночі буде в межах +3 градусів. 

Народні прикмети 28 листопада

28 листопада християни відзначають церковне свято святих Гурія, Самона і Авія. Сьогодні всі ходять у лазню, змиваючи з себе усілякі хвороби.

28 листопада починається Різдвяний піст. Християни перестають їсти від м’ясо, молочні продукти і яйця.

Не можна сваритися, веселитися і нікого засуджувати в піст.

Прикмети щодо погоди 28 листопада

  • Мокрий сніг йде – до холодного і непогожого травня.
  • Якщо сніг випав сьогодні, то він пролежить до весни.
  • Коні голосно іржуть – до теплої і м’якої зими.
  • Вітряна погода обіцяє сильний вітер на День святого Миколая (19 грудня).

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