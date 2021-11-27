Після важкої хвороби відійшла у вічність 48-річна українська освітянка Любомира Мандзій.

Про смерть науковиці повідомив мер Львова Андрій Садовий.

– Пані Любомира була дуже потужними професіоналом, таких людей називають світочами науки. Нам всім дуже бракуватиме її мудрих порад та рішень. Співчуття рідним та друзям! Світла пам’ять, – написав Садовий у соцмережі.

Любомира Мандзій – заступниця міністра освіти та науки, у минулому – в.о. міністра освіти та науки, а впродовж 2016-2019 років – керівниця профільного департаменту освіти Львівської ОДА.

Причини смерті Любомири Мандзій наразі не повідомляють. Втім, ЗМІ зазначили, що освітянка хворіла на рак.

Біографія Любомири Мандзій

Любомира Степанівна народилася 10 травня 1973 року у селі Опака Дрогобицького району Львівської області.

У 1990 році вона вступила на географічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, який закінчила 1995 року, здобувши фах географа.

З 2001 року до 2016 року вона працювала тут на кафедрі політології філософського факультету.

У 2003 року Любомира Мандзій захистила кандидатську дисертацію на тему Правляча політична еліта України: суть та етапи становлення. Вона здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

Протягом 2016-2019 рр. була директоркою департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

А влітку 2019-го перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

У вересні 2019 року була призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України. В період з 25 березня 2020 року по 25 червня 2020 року виконувала обов’язки міністра освіти і науки України.

Джерело: Андрій Садовий