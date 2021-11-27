Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав помолитися за всіх жертв голодоморів

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначив, що Голодомор назавжди лишиться у нашій національній пам’яті.

Він написав, що наслідки цієї трагедії всі українці відчуватимуть ще довго, бо навіть ті, хто пережив ту біду, мали серйозні психологічні й духовні рани, непоправний біль від втрати найрідніших – батьків, дітей – а це не могло не вплинути на світосприйняття, поведінку, характери.

У соцмережі владика написав, що виповнилося 100 років від початку першого з цілого ряду організованих більшовиками голодоморів в Україні.

– Майже три десятиліття український народ потерпав від навмисно спланованих голодоморів та їхніх наслідків, а потім ще кілька десятиліть – від брехні, мовчання і залякування за свідчення правди про ті злочини, – додав він.

– То був не голод, то був спланований голодомор, і не один, а щонайменше три. То був геноцид у широкому розумінні цього слова, винищення нашого народу. А спустошені Голодомором села, як ви знаєте, потім заселялися переселенцями з сусідньої країни, – зазначив владика.

Митрополит підкреслив, що Голодомор назавжди лишиться у нашій національній пам’яті і закликав помолитися за всіх жертв голодоморів.

За даними науковців, у роки Голодомору-геноциду померли понад 10 млн українців. Перепис після Голодомору у 1937 році показав, що українців на 10 млн менше, ніж мало б бути. Тож виконавців цього підрахунку розстріляли.

Перерахунок показав майже таке ж скорочення населення. Сьогодні дослідники підрахували, що якби не було Голодомору, на початок 90-х років населення України становило б 100 млн осіб, тобто вдвічі більше.