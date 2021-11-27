Що таке Голодомор
Голодомор – свідома та цілеспрямована карально-репресивна акція сталінського режиму, спрямована на упокорення українського національно-визвольного руху та фізичне знищення української національної групи.
Передумови Голодомору
Колективізація. Для здійснення масового терору голодом влада здійснила насильницьку колективізацію (об’єднання одноосібних селянських господарств у колективні).
Хлібозаготівлі. Було ухвалено закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя.
Розкуркулення селян. Ліквідовано прошарок заможних селян та вилучено значні запаси сільськогосподарської продукції, які зберігалися в куркульських господарствах.
Закон про п’ять колосків
У 1932 році, коли в Україні не було запасів борошна, а посівний матеріал вилучили, радянська влада ухвалила так званий закон про п’ять колосків.
Згідно з ним, розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом, за “пом’якшувальних обставин” – позбавленням волі терміном щонайменше на 10 років. Закон про п’ять колосків фактично заборонив людям мати їжу.
Скільки людей загинули – приблизна кількість жертв
Терор голодом діяв в Україні протягом 22 місяців. За цей час жертвами Голодомору могли стати від трьох до 10-ти млн українців. Точна кількість жертв невідома через свідому заборону на ведення статистики смертності.
Тоді населення України становило близько 30 млн осіб, а всього на території СРСР – близько 105 млн людей.
Вшанування пам’яті жертв
Запали свічку пам’яті
Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів відбудуться у всіх містах України у суботу, 27 листопада.
У Києві о 16.00 пам’ять загиблих вшанують хвилиною мовчання, приспустивши державний прапор. У цей день обмежили проведення розважальних заходів.
У столиці відбудуться скорботні молитви, церемонія покладання квітів пройде зокрема на території Національного музею Меморіал жертв Голодомору та на Михайлівській площі.
У кожному будинку та установі українці запалять свічки о 16.00, щоб вшанувати пам’ять жертв голодоморів.
Книги про Голодомор
- Василенко В. Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка.
- Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні.
- Захаров Є. Чи можна кваліфікувати голодомор 1932—1933 років в Україні та на Кубані як геноцид?
- Котляр Ю. Голодомори 1921—1923 рр. та 1932—1933 рр. на Півдні України: етнічний та міжнародний аспекти.
- Кульчицький С. Голод 1932—1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків.
- Хмельковський Л. 136 призвідців Голодомору.
- Мейс Джеймс. Ваші мертві вибрали мене…
- Енн Еплбаум. Червоний Голод: Війна Cталіна з Україною.
Фільми про Голодомор
Голодомор. Забутий геноцид (2014)
Гіркі жнива (2017)
Голод до правди (2018)
Ціна правди