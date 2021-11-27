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Факти / Україна
Юля Захарченко |
Що таке Голодомор та чому розпочався геноцид

Що таке Голодомор та чому розпочався геноцид

У четверту суботу місяця, 27 листопада, в Україні вшановують День пам’яті жертв Голодомору. Що потрібно знати про геноцид українського народу – у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке Голодомор

Голодомор – свідома та цілеспрямована карально-репресивна акція сталінського режиму, спрямована на упокорення українського національно-визвольного руху та фізичне знищення української національної групи.

Передумови Голодомору

Колективізація. Для здійснення масового терору голодом влада здійснила насильницьку колективізацію (об’єднання одноосібних селянських господарств у колективні).

Хлібозаготівлі. Було ухвалено закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя.

Розкуркулення селян. Ліквідовано прошарок заможних селян та вилучено значні запаси сільськогосподарської продукції, які зберігалися в куркульських господарствах.

Закон про п’ять колосків

У 1932 році, коли в Україні не було запасів борошна, а посівний матеріал вилучили, радянська влада ухвалила так званий закон про п’ять колосків.

Згідно з ним, розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом, за “пом’якшувальних обставин” – позбавленням волі терміном щонайменше на 10 років. Закон про п’ять колосків фактично заборонив людям мати їжу.

Скільки людей загинули – приблизна кількість жертв

Терор голодом діяв в Україні протягом 22 місяців. За цей час жертвами Голодомору могли стати від трьох до 10-ти млн українців. Точна кількість жертв невідома через свідому заборону на ведення статистики смертності.

Тоді населення України становило близько 30 млн осіб, а всього на території СРСР – близько 105 млн людей.

Вшанування пам’яті жертв

Традиційно Всеукраїнська акція Запали свічку пам’яті у 2021 році відбудеться о 16.00 після хвилини мовчання.

Запали свічку пам’яті

Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів відбудуться у всіх містах України у суботу, 27 листопада.

У Києві о 16.00 пам’ять загиблих вшанують хвилиною мовчання, приспустивши державний прапор. У цей день обмежили проведення розважальних заходів.

День державного прапору

У столиці відбудуться скорботні молитви, церемонія покладання квітів пройде зокрема на території Національного музею Меморіал жертв Голодомору та на Михайлівській площі. 

У кожному будинку та установі українці запалять свічки о 16.00, щоб вшанувати пам’ять жертв голодоморів.

Книги про Голодомор

  • Василенко В. Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка.
  • Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні.
  • Захаров Є. Чи можна кваліфікувати голодомор 1932—1933 років в Україні та на Кубані як геноцид?
  • Котляр Ю. Голодомори 1921—1923 рр. та 1932—1933 рр. на Півдні України: етнічний та міжнародний аспекти.
  • Кульчицький С. Голод 1932—1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків.
  • Хмельковський Л. 136 призвідців Голодомору.
  • Мейс Джеймс. Ваші мертві вибрали мене…
  • Енн Еплбаум. Червоний Голод: Війна Cталіна з Україною.

Фільми про Голодомор

Голодомор. Забутий геноцид (2014)

Гіркі жнива (2017)

Голод до правди (2018)

Ціна правди

Фото: Depositphotos, Dreamstime

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