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Факти / Україна

Частину України притрусить снігом, але подекуди до +12: погода в Україні на 2 грудня

Марія Степанюк редактор стрічки
Дитина у замороженому вікні

Погода в Україні 2 грудня буде сонячною, але подекуди сніжитиме. Вночі у деяких областях температура опуститься до -4ºС.

На Заході синоптики прогнозують від +6ºС до +10ºС вдень, а вночі температура опуститься до -2ºС. Вночі та вдень очікується невеликий сніг.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +7ºС вдень, а вночі опуститься до -3ºС. Місцями сніжитиме та здебільшого буде хмарно.

Сонячна погода очікується на Півдні України із середньою температурою від +7ºС до +12ºС вдень, а вночі до -2ºС. У центральній частині України теж сонячно: вдень від +4ºС до +9ºС та вночі -1ºС до -4ºС.

На Сході очікується сонечко, але вночі вдарять морози. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від +3ºС до +6ºС, а вночі опуститься від -2ºС до -4ºС.

Прогноз погоди на зиму

Зима 2021-2022 в Україні буде теплою. Температура повітря на значній території країни, найімовірніше, коливатиметься від -5°С до +5°С. Такий прогноз дав кліматолог у коментарі Фактам ICTV.

Чи буде зима сніжною та яку погоду очікувати на Новий рік читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

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