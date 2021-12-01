Прикордонники спростували інформацію про розстріл мігрантів у Чорнобильській зоні

Жодних мігрантів на кордоні з Білоруссю, зокрема і в районі Чорнобильської зони, не було, тому інформація деяких ресурсів про розстріл нелегалів, які намагалися прорватися в Україну через зону відчуження, не відповідає дійсності.

Так у Держприкордонслужбі прокоментували відео, яке ширитися мережею, на якому нібито знято тепловізійною камерою розстріл групи мігрантів.

– Окремі ресурси дописують, що це відбувся розстріл українськими військовими, інші зазначають, що прикордонниками, групи нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися в Україну з Білорусії через зону відчуження. Також на відео видно напис PRILUKI, а саме відео нібито записане 29 листопада, – кажуть прикордонники.

Вони звертаються до українців з проханням не розповсюджувати інформацію фейкових ресурсів, оскільки її використовує російська пропаганда.

Кілька тижнів тому вже були подібні фейкові повідомлення про затримання незаконних мігрантів в Чорнобильській зоні, тому Держприкордонслужба просить довіряти лише офіційній інформації.