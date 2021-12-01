Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Прикордонники спростували інформацію про розстріл мігрантів у Чорнобильській зоні

Валентина Летяк редакторка стрічки
Кордон України з Білоруссю

Жодних мігрантів на кордоні з Білоруссю, зокрема і в районі Чорнобильської зони, не було, тому інформація деяких ресурсів про розстріл нелегалів, які намагалися прорватися в Україну через зону відчуження, не відповідає дійсності.

Так у Держприкордонслужбі прокоментували відео, яке ширитися мережею, на якому нібито знято тепловізійною камерою розстріл групи мігрантів.

– Окремі ресурси дописують, що це відбувся розстріл українськими військовими, інші зазначають, що прикордонниками, групи нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися в Україну з Білорусії через зону відчуження. Також на відео видно напис PRILUKI, а саме відео нібито записане 29 листопада, – кажуть прикордонники.

Вони звертаються до українців з проханням не розповсюджувати інформацію фейкових ресурсів, оскільки її використовує російська пропаганда.

Кілька тижнів тому вже були подібні фейкові повідомлення про затримання незаконних мігрантів в Чорнобильській зоні, тому Держприкордонслужба просить довіряти лише офіційній інформації.

Читайте
Сили МВС будуть за 30 хвилин: Монастирський про готовність до прориву кордону мігрантами

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка