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У КМДА розповіли, коли у Києві можна буде платити картою у наземному транспорті

Людмила Богданова редакторка стрічки
У КМДА розповіли, коли у Києві можна буде платити картою у наземному транспорті

У наземному громадському транспорті Києва з’явиться можливість платити за проїзд банківською карткою. Про це повідомив Петро Оленич – заступник голови КМДА з питань цифрової трансформації.

За словами Оленича, оплата карткою стане доступною у першому кварталі 2022 року. Наразі допрацьовується функціонал, щоб у транспорті можна було платити карткою без розблокування телефону.

Петро Оленич розповів, що додаток Київ Цифровий, де можна придбати квиток у смартфоні, запустили першим для перестрахування у разі кібератак.

– Будь-яка цифрова система вразлива для кібератак. Якщо йде атака на місто – банківська картка не зможе працювати: вона проходить через сервери системи, яка валідувала цю картку. Тому спочатку ми запустили транспортну картку, яка працює автономно в нашій мережі.

За словами заступника голови КМДА, банківська картка валідується 3-4 с, а транспортна – 0,3 с. Така різниця може призвести до утворення черг.

Нещодавно у КМДА повідомили про підвищення вартості проїзду до 20 грн. Рішення пояснили зростанням економічно обґрунтованого тарифу на проїзд.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко запевнив, що до кінця опалювального сезону тарифи на проїзд не зміняться. За його словами, рішення про підвищення вартості проїзду ще не ухвалене, а це лише проект.

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Джерело: Mind.ua

Фото: Dreamstime

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