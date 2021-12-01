Україна та Франція збудують у Миколаєві п’ять катерів для прикордонників

Французька суднобудівна компанія OCEA та українська Нібулон підписали контракт на будівництво п’яти 100-тонних кораблів для Держприкордонслужби України. Виробництво суден буде зосереджено у Миколаєві.

Контракт між компаніями підписали у межах рамкової міжурядової угоди між Францією та Україною від 2019 року. Вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму €136,5 млн з локалізацією частини виробництва в Україні.

Загалом, Україна отримає 20 катерів FPB 98 MKI, з яких 15 збудують у Франції та п’ять у Миколаєві.

Наразі у виробництві перебувають десять катерів, з яких перший незабаром має прибути до Одеси. Планується, що його спустять на воду 9 грудня, у січні 2022 року екіпаж катера пройде спецпідготовку із французькими фахівцями.

Що відомо про катери FPB 98 MKI?

Це маневрений патрульний катер з легкого алюмінію довжиною 32 м, який розвиває швидкість до 30 вузлів із дальністю плавання 1 200 морських миль.

Катер має малу осадку для плавання на мілководді.

Відповідні катери використовуватимуться в охороні держкордону на воді, для патрулювання та контролю за надводною обстановкою, а також можуть залучатися до пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним діям.

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Джерело: Ukrainian Military Pages