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Факти / Україна

Зеленський анонсував будівництво заводу з виробництва сучасних дронів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
володимир зеленський

В Україні вперше побудують воєнний завод з виготовлення сучасних дронів. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що вперше за 30 років фінансування сектору оборони і безпеки всіх програм перевищить 320 млрд грн.

В межах цих коштів ми вперше запускаємо ракетну програму, програму відновлення українського флоту, створення кібервійськ в Україні. Вперше за період незалежності держава будує літаки Ан-178 для своєї армії. Розпочинаємо вперше в Україні будувати воєнний завод з виготовлення сучасних дронів, – заявив Зеленський.

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