СБУ назвала фейком затримання ФСБ Росії трьох українців

Служба безпеки України назвала фейком інформацію Федеральної служби безпеки Росії про начебто затримання трьох “агентів українських спецслужб”.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Він зазначив, що подібні заяви ФСБ потрібно розглядати винятково крізь призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль.

– Одне з головних завдань СБУ – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. У листопаді Служба безпеки викрила кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак на наші державні органи. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками, – зазначив він.

Артем Дехтяренко додав, тільки за дев’ять місяців цього року СБУ викрила близько 50 агентів російських спецслужб. Двох із них – на гарячому, під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.

2 грудня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що начебто затримала двох агентів СБУ та ще одного агента військової розвідки.

За інформацією російських спецслужб, вони нібито “збирали інформацію та готувались влаштувати теракт”.