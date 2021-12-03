Кучма висловив співчуття щодо смерті артиста Мар’яна Гаденка

Другий президент України Леонід Кучма висловив співчуття щодо смерті народного артиста України Мар’яна Гаденка. Композитор та співак відійшов у вічність 3 грудня у віці 66 років.

— Важко повірити в те, що Мар’яна Гаденка більше немає з нами. Мар’ян Ілліч пішов з життя тоді, коли нам всім так потрібні були позитивні емоції. В його великому і доброму серці було місце для всіх, хто знав Мар’яна Гаденка – видатного співака і композитора, прекрасного чоловіка, батька, діда, справжнього і щирого друга, – розповів Кучма.

За словами другого президента України, Гаденко без залишку віддавав себе іншим – глядачам, колегам, вихованцям.

— За кожним святом, яке створював Мар’ян Ілліч, стояла величезна і копітка праця. Його творчість і активна життєва позиція несли радість і натхнення. З теплом згадую, скільки разів мав честь стоячи аплодувати Мар’яну Гаденку – і як виконавцю, і як організатору численних концертів, таких яскравих і таких професійних. Скільки б він ще міг зробити для України!, – наголосив він.

Леонід Кучма також висловив глибокі співчуття рідним та близьким Мар’яна Гаденка.

Смерть Мар’яна Гаденка

Композитор-пісняр і народний артист України Мар’ян Гаденко помер у віці 66 років. Причина його смерті став серцевий напад.

У своїй спадщині має сім аудіоальбомів і компакт-дисків. Останній присвячений пам’яті сина Володимира, який трагічно загинув 13 травня 2007 року.

Джерело: Дарка Оліфер