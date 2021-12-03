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Кучма висловив співчуття щодо смерті артиста Мар’яна Гаденка

Марія Степанюк редактор стрічки
Леонід Кучма та Мар'ян Гаденко

Другий президент України Леонід Кучма висловив співчуття щодо смерті народного артиста України Мар’яна Гаденка. Композитор та співак відійшов у вічність 3 грудня у віці 66 років.

— Важко повірити в те, що Мар’яна Гаденка більше немає з нами. Мар’ян Ілліч пішов з життя тоді, коли нам всім так потрібні були позитивні емоції. В його великому і доброму серці було місце для всіх, хто знав Мар’яна Гаденка – видатного співака і композитора, прекрасного чоловіка, батька, діда, справжнього і щирого друга, – розповів Кучма.

За словами другого президента України, Гаденко без залишку віддавав себе іншим – глядачам, колегам, вихованцям.

— За кожним святом, яке створював Мар’ян Ілліч, стояла величезна і копітка праця. Його творчість і активна життєва позиція несли радість і натхнення. З теплом згадую, скільки разів мав честь стоячи аплодувати Мар’яну Гаденку – і як виконавцю, і як організатору численних концертів, таких яскравих і таких професійних. Скільки б він ще міг зробити для України!, – наголосив він.

Леонід Кучма також висловив глибокі співчуття рідним та близьким Мар’яна Гаденка.

Смерть Мар’яна Гаденка

Композитор-пісняр і народний артист України Мар’ян Гаденко помер у віці 66 років. Причина його смерті став серцевий напад.

У своїй спадщині має сім аудіоальбомів і компакт-дисків. Останній присвячений пам’яті сина Володимира, який трагічно загинув 13 травня 2007 року.

Джерело: Дарка Оліфер

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