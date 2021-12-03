На Донбасі почався новий період оперативної та бойової підготовки російських найманців – ГУР Міноборони

Із 1 грудня у Збройних силах Російської Федерації і в оперативному угрупованні окупаційних військ у Донецькій та Луганській областях розпочався новий період оперативної та бойової підготовки.

У межах зазначеного окупанти влаштували заходи з відпрацюванням питань приведення з’єднань та частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК у найвищі ступені бойової готовності.

– Водночас на окремих напрямках противник ротує підрозділи на передових позиціях та проводить інтенсивну підготовку артилерійських та мінометних розрахунків до обстрілу позицій Об’єднаних сил, – повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР повідомили, що виконання заходів тижня бойової готовності та ротація в оперативному угрупованні російських окупаційних військ контролюються представниками штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Напередодні у Міністерстві оборони повідомили, що Україна має бути у постійній бойовій готовності, оскільки з 2014 року російські війська постійно, хоча і з різною інтенсивністю, переміщуються вздовж кордону.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські війська постійно концентруються та переміщаються вздовж кордону.

Через це у Міноборони вважають, що українські війська мають бути у постійній бойовій готовності, щоб дати відсіч у разі потреби.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України