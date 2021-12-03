Погода у вівторок, 4 грудня, буде дощовою на сході країни. Стовпчики термометрів покажуть до +31 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Тепло – в східних і південних областях.

В Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях буде сонячно, але холодно. Вдень від 0 до +2 тепла, а вночі від -7 до -10 градусів.

У центрі буде тепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +2 до +4 тепла, а вночі – у межах 0 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час буде від +6 до +8 тепла, а вночі очікується від +1 до +4 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях пройдуть дощі.

Погода у Києві 4 грудня

У Києві – тепло і переважно сонячно, до +2.

Завтра вдень температура повітря сягне +2 тепла, а вночі буде в межах – 6 градусів.

Народні прикмети 4 грудня

У суботу християни відзначають церковне свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято присвячене Діві Марії. Її батьки Анна і Іоаким привели трирічну дівчинку в Єрусалимський храм, де вона прожила до 12 років.

Цього дня зима остаточно вступає в свої права. 4 грудня працювали вдома. Господині робили ту роботу, яку раніше відкладали.

4 грудня було заведено ходити в гості до рідних і разом відзначати свято. Попри Різдвяний піст, в цей день можна їсти рибу. Молодь 4 грудня каталася на санях.

Прикмети погоди 4 грудня