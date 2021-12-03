Відкласти на навчання або пенсію: Арахамія про використання грошей з економічного паспорта

Гроші отримані, завдяки економічному паспорту, можна буде використати на навчання або відкласти собі на майбутню пенсію.

Про це журналістам повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в кулуарах Верховної Ради.

– Кошти можна буде використати на освіту в Україні і придбання житла. Але якщо для цих потреб гроші не потрібні, то кошти можна буде перерахувати собі на персональний накопичувальний пенсійний рахунок, щоб не втрачати їх, а відкласти на майбутню пенсію, – пояснив нардеп.

1 грудня президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що внесе на розгляд парламенту законопроект про економічний паспорт українця.

За його словами, завдяки цій ініціативі українські діти зможуть отримувати кошти за використання надр на персональні рахунки.

Пізніше радник глави держави Олег Устенко пояснив, що економічний паспорт зможуть отримати діти, народжені з 2019 року. За його словами, доступ до рахунку дитина отримає з 18 років, тобто після досягнення повноліття.