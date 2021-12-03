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Факти / Україна

Ймовірність ескалації ситуації на Донбасі з боку Росії існує – Резніков

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Олексій Резніков

Українська розвідка аналізує усі сценарії розвитку ситуації на Донбасі. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, найімовірнішим часом готовності до ескалації буде кінець січня 2022 року.

– Наголошую: ескалація є вірогідним сценарієм, але не обовязковим. Наше завдання – відвернути його. Чим краще ми співпрацюємо самостійно та з нашими партнерами, тим меншою буде загроза. Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку бути не може, – додав він.

За словами Олексія Резнікова, шлях умиротворення агресора не розглядається, у разі потреби Україна дасть відсіч.

Напередодні у Міністерстві оборони повідомили, що Україна має бути у постійній бойовій готовності, оскільки з 2014 року російські війська постійно, хоч і з різною інтенсивністю, переміщуються вздовж кордону.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, російські війська постійно концентруються та переміщаються вздовж кордону.

Через це у Міноборони вважають, що українські війська мають бути у постійній бойовій готовності, щоб дати відсіч у разі потреби.

Фото: УНІАН

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