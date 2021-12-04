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Факти / Україна

Держпідприємства сплатять 48,5 млрд грн дивідендів до держбюджету у 2022 році

Абрамова Юлія редакторка стрічки
держбюджет

Згідно із законом про держбюджет на 2022 рік, який Верховна Рада України ухвалила 2 грудня, держпідприємства мають сплатити 48,5 млрд грн дивідендів, що становить 4% доходів держбюджету.

Порівняно з 2021 роком у держбюджеті на 2022 рік передбачено збільшення запланованих надходжень від дивідендів держпідприємств на 68%.

При цьому, причини такого підвищення залишаються незрозумілі.

Відповідно до звіту Держказначейства, надходження від дивідендів за перші три квартали 2021 року склали 26,8 млрд грн.

Загадом за 2021 рік розмір виплачених держпідприємствами дивідендів має скласти 28,8 млрд грн.

Таким чином, порівняно з 2021 роком у держбюджеті на 2022 рік передбачено збільшення запланованих надходжень від дивідендів держпідприємств на 68%. При цьому, причини такого підвищення залишаються незрозумілі.

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У Кабміні називають бюджет-2022 “збалансованим і реалістичним”, який також має сприяти модернізації України.

Факти ICTV розповідають, що передбачає бюджет України у 2022 році та через які підводні камені країна може спотикнутися під час його виконання.

Джерело: Економічна правда

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