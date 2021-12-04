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Факти / Україна

На українців чекає сонячна неділя, але на Заході – дощі: погода на завтра, 5 грудня

Абрамова Юлія редакторка стрічки
На українців чекає сонячна неділя, але на Заході – дощі: погода на завтра, 5 грудня

5 грудня йтимуть дощі на заході країни. Стовпчики термометрів покажуть до +2 градусів тепла, а вночі – 4.

У неділю вдень Гідрометцентр обіцяє дощі в Україні, але лише у Львові, Луцьку та Ужгороді. 

Сонячно буде як у східних, північних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до +2-4 градусів вдень, а вночі від до -4 градусів. 

У центрі буде сухо. Вдень стовпчики термометрів покажуть +1 до +3 тепла, а вночі – у межах -3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують сонце.

У південно-східних областях у денний час – до +2 тепла, а вночі очікується до -1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях – сухо. 

Погода у Києві 5 грудня

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +2.

Завтра вдень температура повітря сягне +2 тепла, а вночі буде в межах -4 градусів. 

Народні прикмети 5 грудня

5 грудня християни відзначають пам’ять святого Прокопія Читця, який народився в Єрусалимі. Святий володів даром чудотворення і міг виліковувати тяжкохворих людей.

Народні прикмети на 5 грудня:

  • сонячна погода – до сніжної і довгої зими,
  • якщо буде морозний день, то найближчими днями піде мокрий сніг і настане відлига.

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