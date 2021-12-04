Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет прокоментував освітні показники Державного бюджету-2022, що ухвалили 2 грудня.

За його словами, одним із ключових завдань МОН залишається створення гідних умов роботи для освітян.

– Вже у 2022 році загальний обсяг освітньої субвенції, яка використовується для виплати заробітних плат, становить 108 млрд грн, що на 8,8% більше, ніж у 2021 році, – зазначив Шкарлет.

Міністр повідомив, що на забезпечення сучасної та доступної загальної середньої освіти розмір субвенції на 2022 рік збільшено на 10,6%.

Це питання було одним з найбільш дискусійних, але команда МОН продовжує роботу з удосконалення реформи Нова українська школа та виправлення допущених на старті проекту прорахунків.

Навчально-практичні центри сучасної професійної та професійно-технічної освіти. Збільшення розміру субвенції на їх розвиток становить 66,7%. Кошти буде спрямовано й на формування сучасних матеріально-технічних освітніх баз, бо вони є необхідною складовою появи в Україні конкурентоспроможних фахівців робітничих професій.

Окремо міністр додав, що відомство цьогоріч ініціювало удосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Він також зазначив, що бюджетом наступного року передбачено збільшення видатків на 30,7%, які спрямують на виплати академічних стипендій учням профтехів, студентам, аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

2 грудня на засіданні Верховної Ради у другому читанні ухвалили державний бюджет України на 2022 рік. Хоча влада й каже про рекордні показники, далеко не всі ним задоволені.

Однією з причин є низькі видатки на соціалку, які майже не зростуть порівняно з 2021 роком.

Водночас у Кабміні називають бюджет-2022 “збалансованим і реалістичним”, який також має сприяти модернізації України.

Факти ICTV розповідають, що передбачає бюджет України у 2022 році та через які підводні камені країна може спотикнутися під час його виконання.