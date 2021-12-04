У Карпатах розгорнули пункти обігріву – список перевалів з теплими наметами

Прикарпатські рятівники розгорнули мобільні пункти обігріву у зв’язку з значним зниженням температури та снігопадами.

ДСНС надала перелік місць із теплими наметами.

Зокрема, такі пункти обігріву прикарпатські рятувальники розгорнули:

на Яблуницькому перевалі Надвірнянського району,

Буковецькому перевалі Косівського району,

Кривопільському перевалі Верховинського району,

Вишківському перевалі Калуського району.

Крім теплих наметів, де усі, хто цього потребує, можуть зігрітись та випити гарячий чай, відпочити та підзарядити мобільні телефони, дані пункти обігріву мають у своєму розпорядженні також автомобільну техніку підвищеної прохідності — повнопривідні автомобілі Урал, ГАЗ-66 та ЗіЛ-131, щоб надати допомогу водіям у разі необхідності.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов працюють мобільно-оперативні групи ГУ ДСНС України в області.

Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено чотири одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Експерти відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру оцінили ситуацію щодо можливого сходження лавин у високогір’ї Українських Карпат.