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Факти / Україна

У Карпатах розгорнули пункти обігріву – список перевалів з теплими наметами

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Карпати, Піп Іван, сніг

Прикарпатські рятівники розгорнули мобільні пункти обігріву у зв’язку з значним зниженням температури та снігопадами.

ДСНС надала перелік місць із теплими наметами.

Зокрема, такі пункти обігріву прикарпатські рятувальники розгорнули:

  • на Яблуницькому перевалі Надвірнянського району,
  • Буковецькому перевалі Косівського району,
  • Кривопільському перевалі Верховинського району,
  • Вишківському перевалі Калуського району.

Крім теплих наметів, де усі, хто цього потребує, можуть зігрітись та випити гарячий чай, відпочити та підзарядити мобільні телефони, дані пункти обігріву мають у своєму розпорядженні також автомобільну техніку підвищеної прохідності — повнопривідні автомобілі Урал, ГАЗ-66 та ЗіЛ-131, щоб надати допомогу водіям у разі необхідності.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов працюють мобільно-оперативні групи ГУ ДСНС України в області.

Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено чотири одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

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Джерело: ДСНС

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