У Карпатах розгорнули пункти обігріву – список перевалів з теплими наметами

Прикарпатські рятівники розгорнули мобільні пункти обігріву у зв’язку з значним зниженням температури та снігопадами.
ДСНС надала перелік місць із теплими наметами.
Зокрема, такі пункти обігріву прикарпатські рятувальники розгорнули:
- на Яблуницькому перевалі Надвірнянського району,
- Буковецькому перевалі Косівського району,
- Кривопільському перевалі Верховинського району,
- Вишківському перевалі Калуського району.
Крім теплих наметів, де усі, хто цього потребує, можуть зігрітись та випити гарячий чай, відпочити та підзарядити мобільні телефони, дані пункти обігріву мають у своєму розпорядженні також автомобільну техніку підвищеної прохідності — повнопривідні автомобілі Урал, ГАЗ-66 та ЗіЛ-131, щоб надати допомогу водіям у разі необхідності.
Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов працюють мобільно-оперативні групи ГУ ДСНС України в області.
Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено чотири одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Експерти відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру оцінили ситуацію щодо можливого сходження лавин у високогір’ї Українських Карпат.