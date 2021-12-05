На українців чекає дощовий понеділок: погода на завтра, 6 грудня

6 грудня йтиме дощ. Стовпчики термометрів покажуть до +4 градусів тепла, але вночі – холодно.

У понеділок вдень Гідрометцентр обіцяє дощ, але на Сході – сонце.

Помірно тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 1-4 градусів вдень, а вночі від -1 до +2 градусів.

У центрі вдень стовпчики термометрів покажуть +1 до +3 тепла, а вночі – у межах +1 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують дощ.

У південно-східних областях у денний час – до +4 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.

Погода у Києві 6 грудня

У Києві – прохолодно, але сонячно, до +3.

Завтра вдень температура повітря сягне +3 тепла, а вночі буде в межах +1 градусів.

Народні прикмети 6 грудня

Сьогодні вшановується пам’ять Митрофана, який відомий як єпископ церкви і є одним із святих.

Народився Митрофан в сім’ї благочестивих батьків, мав сина і був одружений. Однак овдовів в 40 років, після чого вирішив відправитися у пустелю для того, щоб прийняти постриг і стати ченцем. Згодом Митрофан стає настоятелем монастиря. Він дуже дбав про те, щоб зміцнити позиції церкви, активно займався створенням нових храмів і приймав усі заходи для того, щоб підвищити моральний і духовний рівень священнослужителів.