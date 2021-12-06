Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає свято – День Збройних сил України. На честь цього Факти ICTV зібрали 10 важливих та цікавих моментів, які варто знати про українську армію.

Чому День ЗСУ святкують саме 6 грудня і чим це відрізняється від 14 жовтня?

Верховна Рада України у 1991 році саме 6 грудня ухвалила закон Про Збройні сили України, а також – Про оборону України. Також цього дня у залі парламенту зачитали текст Військової присяги.

Зазначимо, що 6 грудня – це професійне свято, яке об’єднує всіх військових, які перебувають у лавах Збройних сил України, адже у складі української армії є п’ять підрозділів:

Сухопутні війська

Повітряні сили

Військово-морські сили

Десантно-штурмові війська

Сили спеціальних операцій

Кожна з цих частин ЗСУ має свій професійний святковий день, а тому 6 грудня об’єднує всіх військових України.

Водночас 14 жовтня – це День захисників та захисниць України, він сприймається більше як свято патріотів. Це День українського козацтва та День УПА, а також – свято Покрови Пресвятої Богородиці. Його основна ідея полягає в тому, щоб шанувати всіх захисників України – не лише кадрових військових, а й волонтерів та добровольців.

Довіра до української армії

Згідно з результатами дослідження про Довіру до інститутів суспільства та політиків, яке провів цього літа Центр Разумкова, найбільше українці довіряють Збройним силам України, а також волонтерам. Зокрема, ЗСУ довіряють 68% українців, волонтерським організаціям – 64%.

Жінки у лавах українських Збройних сил

За даними Апарату головнокомандувача Збройних сил України, порівняно з 2013 роком кількість жінок в українській армії зросла майже вдвічі. Так, у 2013 році служили 16 557 жінок, тоді як за підсумками 2020 року їхня кількість зросла до 31 757 осіб.

Жінок-офіцерок у 2013 році було лише 1 633, а за 2020 рік їхня кількість досягла 4 810.

А у липні 2021 року на той момент міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення першої жінки-командувача в історії країни. Так, Тетяна Остащенко стала командувачкою медичних сил ЗСУ.

Герої України

Станом на 1 грудня 2021 року звання Героя України отримали загалом 492 особи. З них 454 особи – це чоловіки та 38 – жінки.

Чисельність української армії

Улітку 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про збільшення ЗСУ на 11 тис. військовослужбовців. Таким чином, загальна чисельність Збройних сил повинна досягати 261 тис. осіб, зокрема 215 тис. військовослужбовців. Водночас, за даними штабу ООС, на момент початку війни з Росією армія України налічувала лише 165 тис. службовців – військових та цивільних.

За даними Міноборони, до весни цього року у військово-оперативному резерві України налічувалося близько 234 тис. осіб.

Співпраця з НАТО

Україна продовжує поступовий рух та реформування для наближення до стандартів НАТО. Сюди входить створення бригад за стандартами Альянсу, а також поступове створення сержантських корпусів, коли молодший офіцерський склад отримує важливі в бойових умовах повноваження.

Крім того, з початку 2021 року всі військові звання перевели на стандарти НАТО.

У ЗСУ повідомляють, що планують до кінця 2022 року вийти на новий рівень навчання та підготовки військових авіаторів – це необхідно для того, щоб українські фахівці могли функціонувати в єдиній системі з авіаторами Альянсу.

А 2 грудня цього року Кабмін схвалив проект оновленого Меморандуму між Україною та ООН зі співробітництва у питаннях консультацій, управління, розвідки, зв’язку, розвідки та спостереження (програма Партнерство заради миру).

Українські війська проводять спільні маневри із Альянсом. Так, наприклад, восени 2021 року в Україні відбулися навчання Об’єднані зусилля – 2021, в рамках яких залучили військові підрозділи 15 країн, 11 з яких були членами НАТО, а ще чотири – країнами-партнерами.

Військова міць України

Як повідомляється в щорічному рейтингу Global Firepower (GFP), за 2021 рік армія України опинилася на 25-му місці за рівнем військової могутності у світі зі 140 країн.

Тобто порівняно з 2020 роком наші війська піднялися на дві позиції – з 27-го місця.

У дослідженні зазначалося, що до військової служби з майже 44 млн громадян теоретично можуть бути придатні 15,5 млн українців. Крім того, призовного віку щорічно сягає понад 470 тис. осіб.

Провідними країнами з військової могутності у 2021 році визнали США, Росію та Китай.

Ядерна зброя

Саме армія України стала першою у світовій історії, хто добровільно відмовився від ядерної зброї. Роззброєння Україна проводила п’ять років: з 1991 до 1996 року. Без’ядерність затвердила також Верховна Рада – у Декларації про державний суверенітет, затвердженій у 1990 році.

Переозброєння українських військ

Підйом української армії та її поступове переозброєння розпочалися у 2014 році і продовжуються досі. Основною причиною стала війна з Росією: Україні довелося перейти на посилений режим захисту для боротьби за територіальну цілісність.

Одними з найважливіших озброєнь, розроблених Україною, стали самохідні артилерійські установки Гвоздика та Акація, а також ракетний комплекс Вільха, крилата ракета Нептун, бронежилет Корсар-М4.

Україна активно співпрацює із західними партнерами та сусідами. Так, наприклад, США поставили ЗСУ протитанкові ракетні комплекси Javelin, а Туреччина передала нашим військовим безпілотники Bayraktar.

Миротворчі місії

Збройні сили України беруть участь у миротворчих місіях під егідою НАТО, ООН та інших міжнародних організацій починаючи з 1992 року. Цього літа повідомлялося про 332 військовослужбовців ЗСУ, які виконували завдання у рамках восьми міжнародних операцій з підтримки миру та безпеки. Йдеться про шість країн і район Аб’єй.

Чисельність національних контингентів у рамках Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго, а також багатонаціональних сил НАТО КFOR у Косові – 286 військовослужбовців.

Ще 46 українських військових як нацперсонал беруть участь у Місіях ООН зі стабілізації в Малі, ДР Конго, районі Аб’єй, Південному Судані, а також – на Кіпрі та в зоні безпеки Придністровського регіону (Молдова).

Фото: Генштаб ЗСУ