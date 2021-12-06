6 грудня відзначають День Збройних сил України. Цього року минає 30 років з дня створення ЗСУ, з цієї нагоди у Києві, Харкові, Одесі, Краматорську та Львові відбудуться урочистості.

Початок – о 18.00. Трансляцію святкування Дня ЗСУ та привітання президента Володимира Зеленського дивіться на Фактах ICTV.

Володимир Зеленський візьме участь у святкування Дня ЗСУ у Харкові. На площі Свободи там проведуть військовий марш, також відбудеться передача техніки бойовим бригадам.

Разом з ним з привітанням виступить головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Програма святкування передбачає покази новітніх зразків озброєння та військової техніки.

У День ЗСУ військовим вручать державні нагороди, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам.

Після привітання президента з Днем ЗСУ в Одесі виступить міністр оборони Олексій Резніков. У місті відбудеться церемонія включення до складу ВМС двох патрульних катерів типу Айленд.

У Краматорську до телемосту долучиться Олександр Павлюк – командувач Об’єднаних сил. Військовим передадуть 34 одиниці ББКМ Козак-2М1.

У Житомирській області Повітряні Силу ЗСУ отримають у розпорядження вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.

У Львові, Києві і Одесі представники військові отримають 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV.

Також у програмі святкування 30-ї річниці ЗСУ – святкові концерти, неформальне спілкування, пригощання армійською кашею та чаєм.

Читайте: